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09.10.2019
Mandalinanın faydaları neler? Mandalina hangi hastalıkları önlüyor?
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, C vitamini deposu mandalina, tezgahlardaki yerini aldı. Mandalinanın soğuk algınlığına faydası biliniyor ama bunun yanında pek çok hastalığı da önleyici etkisi var... İşte tam bir şifa deposu olan mandalinanın faydaları…
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