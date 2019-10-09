Mandalinanın faydaları neler? Mandalina hangi hastalıkları önlüyor?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, C vitamini deposu mandalina, tezgahlardaki yerini aldı. Mandalinanın soğuk algınlığına faydası biliniyor ama bunun yanında pek çok hastalığı da önleyici etkisi var... İşte tam bir şifa deposu olan mandalinanın faydaları…