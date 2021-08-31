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Manavgat’ta iki kamyonet çarpıştı: Meyveler ve sebzeler yola saçıldı

İHA
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Giriş: 31.08.2021 12:43
Antalya Manavgat’ta aynı istikamette hareket halinde olan 2 kamyonet çarpıştı. Kazada 1 şahıs kamyonetin camından fırlayarak yaralanırken, devrilen kamyonetteki meyve ve sebzeler yola saçıldı. D-400 karayolu adeta manav tezgahına döndü.

Kaza; Alanya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Alanya yönünden Manavgat yönüne seyir halinde olan olan Hilmi Örkmen'in hakimiyetindeki 07 APE 322 plakalı kamyonete, aynı yönde hareket eden Serdar Barkın'ın hakimiyetindeki 07 EJT 83 plakalı kamyonetin arkadan vurdu.

CAMDAN FIRLADI

Manavgat Akseki Köprülü Kavşağı'nı 100 metre geçtikten sonra gerçekleşen kazada, devrilen kamyonun camından yola fırlayan Suriye uyruklu Abdulkerim El Reşit yaralandı. Abdulkerim El Reşit, sağlık personelleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin akabinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARAYOLU MANAV TEZGAHINA DÖNDÜ
Devrilen kamyonetin Konaklı'dan Side'de bulunan bir otele sebze-meyve getirdiği bildirildi. Kazanın şiddetiyle çelik bariyerleri parçalayarak refüje devrilen kamyonette bulunan sebze ve meyveler D-400 karayoluna saçıldı. Kazanın ardından bir süre araç trafiğine kapanan Alanya-Manavgat karayolunun Manavgat istikametinde, jandarma ve trafik ekiplerinin önlem almasının ardından kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın ardından ortalığa saçılan sebze-meyvelerin sağlamları toplanıp kasalara yerleştirildikten sonra, olay yerine çağrılan bir başka kamyonete aktarılarak götürüldü.

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