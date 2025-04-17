Manavgat’ta 3 aracın karıştığı kaza kamerada

Manavgat’ta yan yola girişte 3 aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, jandarma ve jandarma trafik ekipleri sevk edilirken, araçlarda bulunanlar durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyerek kendi aralarında kaza raporu düzenlediler.

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