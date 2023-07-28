Manavgat yangınında eşini yalnız bırakmamak için evden ayrılmamıştı! Eski bakan Murat Kurum Deniz çiftini unutmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 2021 yılında yaşanan ve tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen Manavgat yangınının ikinci yılında ilçeye geldi. Kurum, yangın anında eşini yalnız bırakmamak için evinden ayrılmak istemeyen İbrahim Deniz'e verdiği sözü tutarak ailesiyle ziyaret etti.

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