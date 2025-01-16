16 Ocak 2025, Perşembe
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Mamak'ta freni boşalan kamyon 2 araca çarparak durabildi
Edinilen bilgilere göre olay, Mamak Başak Mahallesi 1655'inci Cadde'de meydana geldi. Bir markete ait olduğu iddia edilen kamyonun yokuş aşağı giderken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, 2 araca çarparak durabilirken kazada yaralanan kimse olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.