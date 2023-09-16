16 Eylül 2023, Cumartesi
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Maltepe'de yol verme cinayetinden yeni görüntüler
Maltepe'de motosikleti kurye, yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişiye çalıştığı pideciden aldığı bıçak ve satırla saldırdı. Saldırıda, Kadir Gülsuyu hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı