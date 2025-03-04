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Malatya’da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı! Yeni yuvada ramazan mutluluğu

Malatya'da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı! Yeni yuvada ramazan mutluluğu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 18:05
Malatya’da depremzedeler, kendilerine teslim edilen TOKİ konutlarında ilk Ramazan iftarlarını hazırlıyor. A Haber muhabiri Barış Türel, Atlı ailesinin evine konuk olarak iftar telaşına tanıklık etti ve TOKİ’nin deprem konutlarını görüntüledi. Yeni yuvalarında huzur ve güven içinde oruçlarını açan depremzedeler, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşatıyor.
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Malatya’da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı! Yeni yuvada ramazan mutluluğu
Malatya’da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı!
Malatya'da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı!
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