Malatya’da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı! Yeni yuvada ramazan mutluluğu

Malatya’da depremzedeler, kendilerine teslim edilen TOKİ konutlarında ilk Ramazan iftarlarını hazırlıyor. A Haber muhabiri Barış Türel, Atlı ailesinin evine konuk olarak iftar telaşına tanıklık etti ve TOKİ’nin deprem konutlarını görüntüledi. Yeni yuvalarında huzur ve güven içinde oruçlarını açan depremzedeler, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşatıyor.

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