Punch yine saldırıya uğradı
Yaşam Punch yine saldırıya uğradı
Asırlık merhamet geleneği: Aşevi!
Yaşam Asırlık merhamet geleneği: Aşevi!
Eski İstanbul'da hayat nasıldı?
Yaşam Eski İstanbul'da hayat nasıldı?
Gaziantep'te Ramazan ayı bir başka yaşanıyor
Yaşam Gaziantep'te Ramazan ayı bir başka yaşanıyor
Bitlis'te ulaşım için 5 metrelik kar engelini aştılar
Yaşam Bitlis’te ulaşım için 5 metrelik kar engelini aştılar
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Malatya'da sağanak ve kar yağışı dereleri taşırdı

Arapgir'de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası debisi yükselen Kozluk Çayı taştı. Son yılların en yoğun yağışlarının görüldüğü ilçede bölge sakinleri yağışların tarım açısından bereket getirdiğini ifade etti. Yağışların bu yıl oldukça yoğun geçtiğini belirten Ahmet Boztepe isimli vatandaş, "Bu sene bereketli bir yıl oldu. Yoğun kar ve yağmur yağışı yaşandı. Dereler taştı. İnşallah yağışlar devam eder. Çiftçilerimiz için bereketli bir dönem olur. Geçen hafta sel yaşandı şimdi su seviyesi biraz azaldı ancak yağışlar sürüyor" diye konuştu.

