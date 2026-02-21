CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Edirne Belediyesi'ne operasyon
Yaşam Edirne Belediyesi'ne operasyon
Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı!
Gündem Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı!
Bakan Göktaş’tan iftar ziyareti!
Gündem Bakan Göktaş’tan iftar ziyareti!
Denizli Kebabı Ramazan'da büyük ilgi görüyor
Yaşam Denizli Kebabı Ramazan'da büyük ilgi görüyor
Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
Yaşam Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Niğde Kalesi’nde istinat duvarı çöktü

Niğde Kalesi çevresinde bulunan ve araç trafiğinin de kullandığı yolda istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, çöken duvarın altında herhangi birinin kalıp kalmadığını belirlemek amacıyla dinleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Olayın ardından Niğde Belediyesi ekipleri çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Gündemden Videolar

İran'dan dünyaya hazırız mesajı
İran'dan dünyaya hazırız mesajı
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"