28 Aralık 2023, Perşembe
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Malatya'da korkutan deprem! Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son durumu A Haber'de anlattı
Son dakika deprem haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saat 12,34'te meydana gelen depremin büyülüğü 4,6 olarak ölçüldü belirtildi. Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'de "Mal ve can kaybı noktasında olumsuz bir durum ulaşmadı." dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. .