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Makas atmaya çalıştı kazayı yaşattı! Otomobil taksiyle çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İHA
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Giriş: 04.07.2024 01:23
Bursa'da anayolda makas atan otomobil, aynı istikamette ilerleyen ticari taksiye çarpıp takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Aygün A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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