31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Makas atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

Makas atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2022 10:34
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde makas atarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparken, kaza anı otomobilde cep telefonu kamerasına ve başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, D-100 Karayolu İzmit istikametinde ilerleyen otomobil makas attığı anda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobilde cep telefonuyla çekim yapıldığı sırada yaşanan kaza anı kaydedildi. Ayrıca arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerası da kaza anını görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’de makas atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
Kocaeli'de makas atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
Mahalle sakinlerini sokağa döken patlama
Mahalle sakinlerini sokağa döken patlama
Fatma nine için ekipler seferber oldu!
Fatma nine için ekipler seferber oldu!
Turistler atlı kızağa hayran kaldı
Turistler atlı kızağa hayran kaldı
Ankara’da yoğun kar etkili oldu!
Ankara’da yoğun kar etkili oldu!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ücret iadesi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ücret iadesi
Dilara’nın sağlık durumu nasıl?
Dilara’nın sağlık durumu nasıl?
Alkollü sürücünün tuhaf kazası
Alkollü sürücünün tuhaf kazası
A Haber yayını ses getirdi!
A Haber yayını ses getirdi!
Otomobil bariyere ok gibi saplandı
Otomobil bariyere ok gibi saplandı
Ankara’da yoğun kar yağışı
Ankara'da yoğun kar yağışı
Otobüs şarampole yuvarlandı
Otobüs şarampole yuvarlandı
Daha Fazla Video Göster