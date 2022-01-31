Makas atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde makas atarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparken, kaza anı otomobilde cep telefonu kamerasına ve başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

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Kaza, D-100 Karayolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, D-100 Karayolu İzmit istikametinde ilerleyen otomobil makas attığı anda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobilde cep telefonuyla çekim yapıldığı sırada yaşanan kaza anı kaydedildi. Ayrıca arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerası da kaza anını görüntüledi.