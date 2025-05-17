Mahkeme kararını davul zurnayla belediyeye teslim etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından devir aldığı 34 yıllık akaryakıt istasyonunun ruhsatı yenilenmeyen ve ardından mühürlenen firmayı haklı bulan mahkeme, iki defa yürütmeyi durdurma kararı verdi. 6 aydır mücadele veren firma, mührün sökülmesiyle sonuçlanan mahkeme kararını, davul zurnayla belediyeye teslim ederek sıra dışı bir eyleme imza attı.

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