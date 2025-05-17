17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mahkeme kararını davul zurnayla belediyeye teslim etti
Mahkeme kararını davul zurnayla belediyeye teslim etti

Mahkeme kararını davul zurnayla belediyeye teslim etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2025 09:47
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından devir aldığı 34 yıllık akaryakıt istasyonunun ruhsatı yenilenmeyen ve ardından mühürlenen firmayı haklı bulan mahkeme, iki defa yürütmeyi durdurma kararı verdi. 6 aydır mücadele veren firma, mührün sökülmesiyle sonuçlanan mahkeme kararını, davul zurnayla belediyeye teslim ederek sıra dışı bir eyleme imza attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahkeme kararını davul zurnayla belediyeye teslim etti
Araba fareleri yakalandı!
Araba fareleri yakalandı!
Hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi!
Hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi!
Bir arı ilçe trafiğini kilitledi
Bir arı ilçe trafiğini kilitledi
İbrahim için arama çalışmaları devam ediyor
İbrahim için arama çalışmaları devam ediyor
Son hızını yaptı! Polis affetmedi
Son hızını yaptı! Polis affetmedi
Canlı yayında cinayeti itiraf etti indirim aldı
Canlı yayında cinayeti itiraf etti indirim aldı
Bu araç Türkiye’ye örnek olacak
Bu araç Türkiye’ye örnek olacak
Zayıflama iğnesi doktor tavsiyesiyle kullanılmalı
Zayıflama iğnesi doktor tavsiyesiyle kullanılmalı
Hastane bahçesinde silahlı saldırı kamerada
Hastane bahçesinde silahlı saldırı kamerada
Genç metrelerce havaya uçtu
Genç metrelerce havaya uçtu
Ankara’daki feci kazada 1 can gitti
Ankara’daki feci kazada 1 can gitti
Kına gecesinde disko topu şoku!
Kına gecesinde disko topu şoku!
Daha Fazla Video Göster