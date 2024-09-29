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Mahallelinin köpek isyanı! Çankaya Belediyesi sınıfta kaldı

Mahallelinin köpek isyanı! Çankaya Belediyesi sınıfta kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 09:11
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yani belediyelerin sahipsiz köpekleri toplaması ve biri sahiplenene kadar da barınakta misafir etmesi gerekiyor. Kimi belediyeler bu sorumluluğunu yerine getirse de bazıları hala ihmal ediyor. Çankaya da o ihmalkar belediyelerden biri. Durum böyle olunca mahalleli de isyan bayrağını çekti.
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