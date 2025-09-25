Mahalleli baz istasyonunun taşınmasını istiyor

25 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 01:21
Atakum'un Denizevleri Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından kurulan baz istasyonu, "radyasyon yaydığı ve sağlığı tehdit ettiği" gerekçesiyle tepki çekti. İstasyonun park, yürüyüş yolu, yeşil alan ve konutlara çok yakın olduğunu belirten vatandaşlar, farklı bir noktaya kurulmasını talep etti. Baz istasyonuna karşı olmadıklarını fakat yerinin yanlış seçildiğini dile getiren Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit, "Biz baz istasyonuna tepkili değiliz. Ancak buradaki istasyon ikametlere, çocuk parkına ve yeşil alana çok yakın. Kimsenin etkilenmeyeceği bir yere kurulmasını istiyoruz" dedi. Mahalle sakinleri de seçilen konumun endişe verici olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.
