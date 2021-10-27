Mağazadaki o yazıya dikkat! Kaybolan eşyalardan kim sorumlu?

Alışveriş esnasında sıklıkla karşılaşılan o yazıya dikkat etmişsinizdir. 'Mağazamız çalınan eşyalardan sorumluluk kabul etmemektedir'. İşte o yazının hukuki anlamda hiçbir geçerliliği bulunmadığı ortaya çıktı. Üstelik uzmanlar, çalınan eşyalar için tazminat davası açılabileceğini de söyledi. İşte detaylar...

Hemen her mağazada asılı olan o yazıda; alışveriş esnasında çalınan ve kaybolan eşyalardan "mağazamız sorumlu değildir" yazmaktadır. Fakat mağaza sahipleri böyle düşünse de hukuk böyle demiyor.

İşte uzmanlar bu konuda uyarıyor çünkü herhangi bir kayıp eşya durumunda veya hırsızlık durumunda mağazanın sorumlu olduğunu hatta mağazaya tazminat davasının bile açılabileceğini ifade ediyorlar.

Uzman isim "Hukuki herhangi bir değeri yoktur. Bunların tamamen müşterini hakkından caydırmak için asılan yazılar bunların hukuki değeri olmadığından dolayı mağazada kaybolan her türlü eşyadan veya çalınan eşyadan mağaza sorumludur." ifadelerini kullandı.

Peki bu durumda vatandaşlar ne yapmalı, nereye başvurmalı?

- Öncelikle mağazada tutanak tutturması istemesi gerekiyor. kamera kaydı varsa kayıtların saklanmasını istemesi gerekiyor. Eğer mağazada böyle bir işlem yaptıramazsa polise şikayet edip. Polise tutanak tutturması gerekiyor. Devamında ise tüketici hakem heyyetinin bakması sınır içerisinde kalıyorsa çalınan eşyanın tutarı, tüketici hakem heyyetine değilse tüketici mahkemesine başvuru yapması gerekiyor.

Benzer bir olay, 27 Ağustos 2018'de Nişantaşı'ndaki ünlü bir mağazada yaşandı. Avukat Hacı Asım Özcan isimli bir kişi paltosuyla birlikte cep telefonunu da çaldırdı. Mağaza müdürü ise Özcan'ın mağduriyetinin giderilmesini kabul etmedi. Özcan, İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. Mahkeme, Özcan'a 2 bin 520 TL ödenmesine karar verdi.

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