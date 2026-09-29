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Fon vurgununda 455 bin yatırımcı parasını nasıl alacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon vurgununda 455 bin yatırımcı parasını nasıl alacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada 455 bin yatırımcının fonlardaki parasının akıbeti ve SPK'nın başlattığı tasfiye süreci mercek altında. Yüksek getiri beklentisiyle büyüyen fon piyasasında bazı hisselerin yapay şekilde yükseltildiği ve içeriden bilgi iddialarının da araştırıldığı belirtilirken, Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında yatırımcıların alacakları paranın nasıl tasfiye edileceğini ve sürecin ayrıntılarını anlattı.

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