Lösemiyi yenen çocuklar için balon uçurdular

Giriş: 25.11.2025 16:06
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören 10 yaşındaki Zümra ile 2,5 yaşındaki Yusuf Eymen lösemiyi yendi. Mutluluklarına ortak olan yüzlerce kişi, hastane bahçesinde balon uçurdu. Her balon, bir çocuğun cesaretini, bir annenin sabrını ve bir ailenin yeniden doğan umudunu simgeledi.
