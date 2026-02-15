CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan "Çağrı Bey" gemisinin personellerine telefon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindekiler, uğurlama öncesi Çağrı Bey gemisinde incelemelerde bulundu. Bayraktar bu sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu aracılığıyla görüşme yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erdoğan ise telefondan kendisini dinleyen katılımcılara "Öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler, güzel haberler bekliyoruz" dedi.

