Microsoft Filistin'e desteğin nedeniyle işten çıkarmıştı! O mühendis konuştu: Ellerimi kanlı hissettim

Microsoft etkinliğindeki Filistin eylemi nedeniyle işten çıkarılan Agrawal, ellerinin kanlı olduğunu hissettiğini söyledi. Yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, Nisan 2025'te Microsoft'un 50. yıl dönümü etkinliğinde protestoda bulunarak, “Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz.” diye bağırdı. yaşadığı sürece ilişkin konuşan Agrawal "Ellerimin kan içinde olduğunu hissettim ve orada çalışmaya devam etmeyi aklım almıyordu" DEDİ.