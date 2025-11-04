Lise öğrencisinin kahreden ölümü! Alp Sirek’i enerji içeceği mi öldürdü?

04 Kasım 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 12:16
Daha önce haberlerimizde uzun uzun "ne kadar tehlikeli" olduğundan bahsetmemize rağmen son dönemde "enerji içeceği" tüketimi artmış durumda. Özellikle de gençler arasında...16 yaşındaki Alp Sirek de onlardan biriydi. İddia o ki enerji içeceği ile alkollü bir karşım yaptı ve içtikten sonra gittiği mekanda aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef kurtarılamadı. Belki tetiklenen bir hastalığı vardı ya da başka bir sebebi. Kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi ama baş şüpheli şimdilik enerji içeceği.
