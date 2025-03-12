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Lise öğrencisini darp edip pompalı tüfekle vurdular!

Lise öğrencisini darp edip pompalı tüfekle vurdular!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 15:20
Bursa’da 18 yaşındaki bir genç Yakup A.‘yı takip eden husumetli arkadaşları yol üzerinde lise öğrencisi genci yakalayıp darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Lise öğrencisini darp edip pompalı tüfekle vurdular!
Lise öğrencisini darp edip pompalı tüfekle vurdular!
Lise öğrencisini darp edip pompalı tüfekle vurdular!
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