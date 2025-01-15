15 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Limonda yoğun hasat dönemi
Limonda yoğun hasat dönemi

Limonda yoğun hasat dönemi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2025 09:53
Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen, sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun hasat dönemine girildi. Sabah erken saatlerde bahçeye giren ekseriya kadınlardan oluşan işçilerin hasat edip paketlediği limonların maliyetinin altında olan 6-7 TL'den alıcı bulduğu öğrenildi.
Limonda yoğun hasat dönemi
Limonda yoğun hasat dönemi
Limonda yoğun hasat dönemi
Sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle bıçaklandı
Sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle bıçaklandı
Kar İstanbul’a ne zaman yağacak?
Kar İstanbul’a ne zaman yağacak?
11 kişi sahte alkolden öldü
11 kişi sahte alkolden öldü
Trakya’da kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı
Trakya’da kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı
Su samuru avladığı balığı böyle yedi
Su samuru avladığı balığı böyle yedi
Taşlı vahşetin faili aile dostu çıktı!
Taşlı vahşetin faili aile dostu çıktı!
Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan öldü
Elinde havai fişek patlayan gencin parmağı koptu
Elinde havai fişek patlayan gencin parmağı koptu
Milyonluk bakır kablo hırsızlığı polise takıldı!
Milyonluk bakır kablo hırsızlığı polise takıldı!
Traktör şarampole devrildi!
Traktör şarampole devrildi!
Edirne’de bir kadın kalbinden bıçaklanmış halde bulundu!
Edirne'de bir kadın kalbinden bıçaklanmış halde bulundu!
Daha Fazla Video Göster