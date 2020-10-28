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Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Giriş: 28.10.2020 10:32
Güncelleme:28.10.2020 10:38
Son dakika haberi... Libya'nın Misrata kentinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yüzlerce araçta ve evde hasar oluştu.

Libya'nın Misrata kentinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kentin birçok bölgesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ceviz büyüklüğündeki doluların yüzlerce araçta ve evde hasara neden olduğu aktarıldı.

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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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