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LGS sınavında öğrenciler ayakkabılarına kadar dezenfekte edildi |Video

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Giriş: 20.06.2020 13:57
Güncelleme:20.06.2020 14:00
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Sınav öncesi alınana önemler dikkat çekti. Öğrenciler ayakkabılarına kadar dezenfekte edildi. Öğrenciler için alınan önlerin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Sınav öncesi alınana önemler dikkat çekti.

Öğrenciler ayakkabılarına kadar dezenfekte edildi. Öğrenciler için alınan önlerin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

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