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Leylekler bu yıl karla geldi

İHA
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Giriş: 21.02.2021 15:31
Güncelleme:21.02.2021 15:40
Son dakika haberi... Her yıl baharla birlikte gelen leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla geldi. Leylekler yağan kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarttı.

Baharın müjdecisi olan leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla birlikte geldi. Uluabat gölü üzerinde görünen leylekler yağan kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarttı.



Yağan karla birlikte adeta havada dans eden leylekleri vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Leylekleri baharda havaların ısınmaya başlamasıyla görmeye alışık vatandaşlar karla birlikte görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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