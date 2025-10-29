29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Lazkiye’de Kaninis karakolu yakınında el bombası saldırısı
Lazkiye’de Kaninis karakolu yakınında el bombası saldırısı

Lazkiye’de Kaninis karakolu yakınında el bombası saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 11:22
Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Kaninis karakolu yakınında dün akşam saatlerinde el bombası patlaması meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın, saldırının nedenleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lazkiye’de Kaninis karakolu yakınında el bombası saldırısı
Eşini ve kızını yaralayıp rehin aldı! Kaçarken...
Eşini ve kızını yaralayıp rehin aldı! Kaçarken...
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sis tabakası şehrin üzerini kapladı
Sis tabakası şehrin üzerini kapladı
Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
Çarpıp hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
Çarpıp hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
Çöken binada son durum!
Çöken binada son durum!
Enkaz altında kalan isimler belli oldu!
Enkaz altında kalan isimler belli oldu!
Hatay’daki park kavgasında kaldırım taşlı saldırı
Hatay'daki park kavgasında kaldırım taşlı saldırı
Kocaeli Valisi: Enkazda aynı aileden 5 kişi var
Kocaeli Valisi: Enkazda aynı aileden 5 kişi var
Sındırgı’da bina kendiliğinden yıkıldı
Sındırgı'da bina kendiliğinden yıkıldı
A Haber Gebze’de yıkılan binanın olduğu bölgede
A Haber Gebze’de yıkılan binanın olduğu bölgede
Daha Fazla Video Göster