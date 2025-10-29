29 Ekim 2025, Çarşamba
Lazkiye’de Kaninis karakolu yakınında el bombası saldırısı
Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Kaninis karakolu yakınında dün akşam saatlerinde el bombası patlaması meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın, saldırının nedenleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü belirtildi.