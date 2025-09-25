Lavaboda felaşan şahıs, evin camı kırılarak kurtarıldı

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında yaşayan şahıstan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kapı zilini çalarak şahsa ulaşmaya çalıştı. İçeriden ses gelmemesi üzerine ise polisler haber merkezine yaptığı telsi anonsu ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderilmesini stedi. Şahsın kaldığı eve merdiven yardımıyla ulaşan itfaiye ekipleri, camı kırarak içeri girdi. Polis ve itfaiye ekipleri, şahsın evinde lavabonun baygın vaziyette buldu.

