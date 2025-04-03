03 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı
Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı

Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2025 01:26
Bekirhan beldesinde arazide otlanan inek, yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İneğin düştüğünü gören sahibi, çevrede bulunan vatandaşları arayarak yardım istedi. İnek, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla iş makinesine bağlanan halatla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sahibine teslim edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı
Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı
Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı
Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!
Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!
Sarıyer’de hurda deposundan çıkan yangın gecekondulara sıçradı!
Sarıyer'de hurda deposundan çıkan yangın gecekondulara sıçradı!
Seydişehir’de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada!
Seydişehir'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada!
Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti!
Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti!
Van’ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi!
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi!
Sağanak sonrası yollar göle döndü iş yerlerini su bastı!
Sağanak sonrası yollar göle döndü iş yerlerini su bastı!
Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Mardin’de hortum çatıları uçurdu ağaçları devirdi
Mardin’de hortum çatıları uçurdu ağaçları devirdi
28 yaşındaki genci boynundan bıçaklayan şüpheli tutuklandı
28 yaşındaki genci boynundan bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Elazığ’da semt pazarını su bastı: Kasa ve şemsiyeler sel sularına kapıldı
Elazığ’da semt pazarını su bastı: Kasa ve şemsiyeler sel sularına kapıldı
Kimlik kontrolü yapan bekçilere silahlı saldırı!
Kimlik kontrolü yapan bekçilere silahlı saldırı!
Daha Fazla Video Göster