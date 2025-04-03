03 Nisan 2025, Perşembe
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Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı
Bekirhan beldesinde arazide otlanan inek, yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İneğin düştüğünü gören sahibi, çevrede bulunan vatandaşları arayarak yardım istedi. İnek, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla iş makinesine bağlanan halatla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sahibine teslim edildi.