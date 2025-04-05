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Kütahya’da tır, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da tır, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 00:34
Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 26. kilometresinde, Yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Gediz istikametine seyir halinde olan N.K. (60) yönetimindeki 31 APJ 75 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, yolun sol tarafına geçerek aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Şakir Yılmaz (21) idaresindeki 43 UZ 557 plakalı aracın üzerine devrildi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan T.E. (43) yönetimindeki 26 AFM 680 plakalı araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparak yol ortasındaki trafik levhasına çarptı.
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Kütahya’da tır, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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