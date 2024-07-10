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Kütahya'da otomobil sele kapıldı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 22:05
Kütahya'nın Domaniç-İnegöl yolunda sağanak yağışın etkisiyle bir otomobil sele kapıldı. Otomobilin sele kapıldığı anlar ve vatandaşların kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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