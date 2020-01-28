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28.01.2020

Kütahya'da kan donduran olay! Bir kısmını köpeklerin yediği ceset bulundu |Video

Kütahya'da kan donduran olay! Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis tarafından aranan şüpheli, evinde vücudunun bir kısmı köpekler tarafından yenilmiş halde ölü bulundu.

Kütahya'da polis tarafından aranan şüpheli evinde ölü bulundu. Şüphelinin cansız bedenin bir kısmının köpekler tarafından yenildiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİNİ KÖPEKLER YEDİ

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Maruf Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde 54 numaralı evden kötü kokular geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çürümüş ve bir kısmını da mahalledeki başıboş köpeklerin yediği belirlenen cesedin, kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle polis tarafından aranan 68 yaşındaki Mehmet Ey'e ait olduğu tespit edildi.

5-6 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 5-6 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ey'in 2018 yılında cezaevinden çıktığı ve polis tarafından başka bir suçtan daha arandığı belirtildi. Ey'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

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