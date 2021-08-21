21 Ağustos 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Ya namaz ya oyunculuk dediler...'
Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. Katıldığı bir YouTube programında tesettüre girme sürecini anlatan Ayaydın, geçirdiği büyük değişimle ilgili tüm süreci anlattı.