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Kurtlar Vadisi’nin genç oyucusu Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı: ‘Ya namaz ya oyunculuk dediler...'

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Giriş: 21.08.2021 10:43
Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. Katıldığı bir YouTube programında tesettüre girme sürecini anlatan Ayaydın, geçirdiği büyük değişimle ilgili tüm süreci anlattı.
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