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Kurt sürüsü köyün içine kadar indi

İHA
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Giriş: 24.07.2023 12:32
Elazığ'ın Baskil ilçesinde sürü halinde köyün içine kadar inen kurt sürüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler...
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Kurt sürüsü köyün içine kadar indi
Kurt sürüsü köyün içine kadar indi
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