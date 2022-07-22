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Kurt sürüsü inek çiftliğine girdi çiftlik sahibi katliam yaptı!

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Giriş: 22.07.2022 11:23
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde kurtlar inek çiftliğini bastı. Her geçen gün hayvanlarını kurda yem eden sahibi çözümü katliamda buldu.
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