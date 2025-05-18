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Kurbanlık almak isterken 200 bin TL dolandırıldı

Kurbanlık almak isterken 200 bin TL dolandırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.05.2025 09:52
Hatay'da sosyal medya üzerinden gördüğü 2 kurbanlık tosunu almak istediği esnada 200 bin TL dolandırılan besici Nuri Başak, "Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik" dedi. Vatandaşları kurban alım satımı yaparken dolandırılmamaları konusunda uyararak, "Açıkçası ava giderken avlandık" ifadelerini kullandı.
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Kurbanlık almak isterken 200 bin TL dolandırıldı
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