18 Mayıs 2025, Pazar
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Kurbanlık almak isterken 200 bin TL dolandırıldı
Hatay'da sosyal medya üzerinden gördüğü 2 kurbanlık tosunu almak istediği esnada 200 bin TL dolandırılan besici Nuri Başak, "Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik" dedi. Vatandaşları kurban alım satımı yaparken dolandırılmamaları konusunda uyararak, "Açıkçası ava giderken avlandık" ifadelerini kullandı.