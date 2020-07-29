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Kurban pazarında hayrete düşüren koç! Gören dönüp bir daha baktı! Kimse yanaşmıyor

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Giriş: 29.07.2020 17:34
Güncelleme:29.07.2020 17:41
Son dakika haberi... Bursa’daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç görenleri hayrete düşürüyor. Pazarın maskotu olduğunu belirten sahibi "Kimse kurban olmuyor diye pek yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç görenleri hayrete düşürüyor.

Kurban pazarında hayrete düşüren koç! Gören dönüp bir daha baktı! Kimse yanaşmıyor KURBAN PAZARINDA HAYRETE DÜŞÜREN KOÇ! GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI! KİMSE YANAŞMIYOR

Kurban Bayramı öncesi Bursalılar, kurbanlık hayvan alışverişi için hayvan pazarlarına yöneldi. Yıllarca Erzurum, Muş, Kars, Yozgat, gibi doğu vilayetlerinde besicilik yapan hayvancılar, kurbanlıklarını satmak için çaba sarf ediyor. Hayvan Pazarı'ndaki bazı kurbanlıklar ise özellikleriyle ön plana çıkıyor.

KİMSE YANAŞMIYOR

Kars Arpaçay'dan getirilen 4 boynuzlu koç Osmangazi ilçesindeki havyan pazarının maskotu oldu. 4 boynuzlu koçu kendisinin besleyip büyüttüğünü belirten Nihat Kotan, "Ne cinsi olduğunu bilmiyoruz. Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor. 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar yarısını sattık. Müşteriler bayağı ilgi gösteriyor. Ama kimse kurban olmuyor diye pek yanaşmıyor." dedi.

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