18 Temmuz 2021, Pazar
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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda yağmur yağacak mı?
Kısıtlamanın olmadığı bayramda plan yapanlar için 'Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak' sorusu önem taşıyor. Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre bayramda yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim olacak. Konuğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı İlker Koç detayları aktardı.