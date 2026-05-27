Kurban Bayramı denince akla ne geliyor? Vatandaşın eski bayram özlemi

Kurban Bayramı coşkusu yaşanırken vatandaşın gündeminde yine eski bayramların özlemi var. Bayram denince akla ilk gelenler; kalabalık aile sofraları, ziyaretler, paylaşma kültürü ve çocukların yaşadığı bayram heyecanı oluyor. Ancak birçok vatandaş, geçmişteki bayramların samimiyetinin ve birlik ruhunun günümüzde eskisi kadar hissedilmediğini düşünüyor. Peki vatandaş Kurban Bayramı denince neyi hatırlıyor? Eski bayram gelenekleri hala yaşatılıyor mu? Bu sorunun cevabını muhabirimiz Merve İzci Özmen sokakta vatandaşa sordu.