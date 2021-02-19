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Kur’an-ı Kerim ve sünnet hayvan haklarında uyarıyor! Dilsiz canlılar insanoğluna emanet

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 15:30
Güncelleme:19.02.2021 15:49
Allah insana düşünme, konuşma yetisi verdi ve yaratılmışların en kıymetlisi kıldı. Bitkiler, hayvanlar kısacası tüm canlılar insanoğluna, eşref-i mahlukata emanet edildi. Hayvanlara iyi davranmak, onları yedirip içirmek aslında hepimiz üzerinde bir hak. Hayvanlar içinde kedilerin özel bir yeri var. Temiz oldukları için kedilerin eve ve camiye girmesine sıcak bakılıyor. Nankör denilse de kedinin rağbeti sahibine değil, nimeti asıl verene "Rabbine"... Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sülün A Haber'de anlattı.

Kur'an-ı Kerim yüce Yaradan'ın kelamı, insanlığın son rehberi. Allah ayetleri ile kulluğun vazifelerini emrettiği gibi hayvanlara nasıl muamele edilmesi gerektiğini de söylüyor.

Rahmet Peygamberi HZ. Muhammed Aleyhisselam, tüm insanlığa olduğu gibi hayvanlara da merhametle yaklaştı. Bir çocuğa kuşu öldüğü için taziyeye gitti, hem kuşa hem de çocuğa verdiği değeri gösterdi.

Hayvanlara iyi davranmak, onları yedirip içirmek aslında hepimiz üzerinde bir hak. Hayvanlar içinde kedilerin özel bir yeri var. Kedinin tükürüğü antiseptik olduğu için tüylerini yaladığında kendi kendini dezenfekte etmiş oluyor. Temiz oldukları için kedilerin eve ve camiye girmesine sıcak bakılıyor.

Asr-ı saadetten bu yana pek çok evliya, alim kedi besledi. Öyle ki sahabelerden birinin kedilere düşkünlüğünden dolayı HZ. Peygamber ona "kedi babası" anlamına gelen Ebu Hureyre dedi.

Kediler için nankör benzetmesi yapılsa da bu tasavvuf ehli tarafından kabul görmüyor. Kedinin rağbeti sahibine değil, nimeti asıl verene "Rabbine"...

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