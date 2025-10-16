Kulaktaki ölümcül tehlike! Müzik keyfi facia ile bitiyordu

Yolda kulaklıkla yürümeye vatandaşlar oldukça alıştı ancak ne kadar tehlikeli olduğunu A Haber daha önce ekrana getirdiği haberlerde anlatmaya çalıştı. Ama ders olmuyor ne yazık ki. Çünkü az kalsın bir facia daha yaşanıyordu. Kulaklıkla yürüyen bir genç kızı, güvenlik görevlisi tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Ve o hayati konu tekrar gündeme geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN