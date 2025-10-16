16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kulaktaki ölümcül tehlike! Müzik keyfi facia ile bitiyordu
Kulaktaki ölümcül tehlike! Müzik keyfi facia ile bitiyordu

Kulaktaki ölümcül tehlike! Müzik keyfi facia ile bitiyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 14:30
Yolda kulaklıkla yürümeye vatandaşlar oldukça alıştı ancak ne kadar tehlikeli olduğunu A Haber daha önce ekrana getirdiği haberlerde anlatmaya çalıştı. Ama ders olmuyor ne yazık ki. Çünkü az kalsın bir facia daha yaşanıyordu. Kulaklıkla yürüyen bir genç kızı, güvenlik görevlisi tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Ve o hayati konu tekrar gündeme geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kulaktaki ölümcül tehlike! Müzik keyfi facia ile bitiyordu
Emine Erdoğan Türkiye-Afrika forumunda
Emine Erdoğan Türkiye-Afrika forumunda
Kayıp balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı
Kayıp balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı
Narin Güran davasında yeni gelişme
Narin Güran davasında yeni gelişme
Şampiyon tay adayları Malatya’da yetişiyor
Şampiyon tay adayları Malatya’da yetişiyor
İlim Yayma Cemiyeti’nden 75. yıla özel projeler
İlim Yayma Cemiyeti'nden 75. yıla özel projeler
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor!
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor!
Kulaktaki ölümcül tehlike! Müzik keyfi facia ile bitiyordu
Kulaktaki ölümcül tehlike! Müzik keyfi facia ile bitiyordu
Kedi sahiplenmek istedi dolandırıldı
Kedi sahiplenmek istedi dolandırıldı
5G Yetkilendirme İhalesi
5G Yetkilendirme İhalesi
İlim Yayma Cemiyeti’nin 77. yıl buluşması
İlim Yayma Cemiyeti'nin 77. yıl buluşması
Bir gecede 3 bin 200 palamut avladılar
Bir gecede 3 bin 200 palamut avladılar
Sakarya’da sis etkili oldu
Sakarya'da sis etkili oldu
Daha Fazla Video Göster