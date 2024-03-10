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Küçükçekmece’de şüpheliler silahlı kuyumcu soygunundan önce böyle keşif yaptılar

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Giriş: 10.03.2024 14:08
Küçükçekmece’de girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin soygundan önce kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Silahlı 3 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, 250 bin lira değerindeki altınları alarak kaçmıştı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Küçükçekmece’de kuyumcu soygunu öncesi keşif
Küçükçekmece’de kuyumcu soygunu öncesi keşif
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