31 Mayıs 2024, Cuma
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Küçükçekmece'de otele el bombası atan saldırgan kamerada
Küçükçekmece'de, çalıntı motosikletle otelin önüne gelen şahıs, el bombası atarak kaçtı. Otelde silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs, kısa süre sonra yakalandı. Otele atılan el bombasının patlamadığı öğrenildi. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı.