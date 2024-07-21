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Küçükçekmece’de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 00:30
Küçükçekmece’de seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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