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Küçükçekmece’de iki grup önce kendi aralarında tartıştılar sonra başka sürücüyü darp ettiler

İHA
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Giriş: 01.02.2022 11:31
Küçükçekmece’de iki grup cadde ortasında araçlarını durdurup tartıştı. Yol ortasında yaşanan tartışma sırasında arkadan gelen bir araç, tartışan sürücülerin otomobiline çarptı. Sürücüler bu kez de kaza yapan otomobilin sürücüsünü darp etti. O anlar kameraya yansıdı. Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gruplar araçlarını yol ortasında durdurup tartışmaya başladı.

Gruplar tartıştığı sırada aynı yönden gelen başka bir otomobil, duran araçlara çarptı. Bunun üzerine tartışan iki grup, kaza yapan sürücüyü darp etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi. Daha sonra gruplar olay yerinden ayrılarak uzaklaştı.
İki grubun tartıştığı ve diğer sürücüyü darp ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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