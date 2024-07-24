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Küçükçekmece'de fırın çalışanına silahlı saldırı kamerada

Küçükçekmece'de fırın çalışanına silahlı saldırı kamerada

İHA
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Giriş: 24.07.2024 16:37
Güncelleme:24.07.2024 16:40
İstanbul Küçükçekmece'de, ticari araçla gelen 3 kişi fırında çalışan adama silahlı saldırı düzenledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi kısa sürede yakalarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece’de silahlı saldırı kamerada
Küçükçekmece'de silahlı saldırı kamerada
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