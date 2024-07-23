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Küçük kız 5. Kattan asansör boşluğuna düştü! 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Küçük kız 5. Kattan asansör boşluğuna düştü! 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 19:36
Ankara’nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4. Cadde’de bulunan bir sitede olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sitedeki diğer apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete giden Berensu Bolat, yanındaki diğer arkadaşıyla birlikte söz konusu apartmanın arızalanan asansöründe mahsur kaldı. Bolat’ın durumu telefonda yakınlarına bildirmesi üzerine apartmana itfaiye ekibi sevk edildi. 6. katta mahsur kalan Bolat, kurtarılmaya çalışıldığı esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı boşluğa düştü ve yere çakıldı. Mahsur kalan diğer çocuk kurtarılırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bolat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat’ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Vefat eden kız çocuğunun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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