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Küçük çocuğun 29 Ekim dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı

DHA
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Giriş: 30.10.2021 12:25
Diyarbakır'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı.

Yenişehir ilçesinde dün markete giren bir erkek çocuk, iş yerinin kapısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrağı fark etti. 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, geri dönüp bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

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