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Kredi kartı kullananlar dikkat! Mahkemeden emsal karar

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Giriş: 25.04.2023 09:48
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar verildi. Bir kredi kartı sahibinin yıllık kart aidatının iadesi için başlattığı hukuk mücadelesinde mahkeme vatandaşı haklı buldu. İşte ayrıntılar...
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