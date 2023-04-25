25 Nisan 2023, Salı
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Kredi kartı kullananlar dikkat! Mahkemeden emsal karar
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar verildi. Bir kredi kartı sahibinin yıllık kart aidatının iadesi için başlattığı hukuk mücadelesinde mahkeme vatandaşı haklı buldu. İşte ayrıntılar...