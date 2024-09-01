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KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı

KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 14:47
Kocaeli'de bugün 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan saniyeler sona gelen ve içeri alınmayan bir adayın üzüntüsü yüzünden okundu.
KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı
KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı
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